İşte "değişim" talebinde bulunan bazı CHP'li isimler

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP'li delegelerin yeterli imzaya ulaştığı belirtilirken, genel merkez bu ise sayının 430'lar düzeyinde olduğunu belirtiyor.

CHP kurultay delegelerinin geçtiğimiz hafta pazartesi günü olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Değişim talebiyle imza toplamaya başlayan delegeler, olağanüstü kurultay için gerekli imzaya ulaştıklarını açıklarken, genel merkez bu ise sayının 430'lar düzeyinde olduğunu ifade ediyor. Parti yöneticilerinin "Salt çoğunluğa yakın imzaları getirin kurultayı toplayalım" restine karşı imzacılar ise son gün olan pazartesi saat 17.00'ye kadar imza toplamayı sürdüreceklerini bildirdi.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza sürecinde son 5 güne girilirken, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısı çıkışında, "Değişim olacaktır, kimse bundan endişe duymasın." açıklaması ise Merkez Yönetim Kurulu'nda önemli değişikliğe gideceği ve bu değişiklikle olağanüstü kurultay taleplerinin önünü kesmeyi amaçladığı konuşuluyor.