Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi'ne katılıyor. BRICS Zirvesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti ve ticaret merkezi Johannesburg'da gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi Türkiye saatiyle 18.35'te başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi sona erdi. Görüşmenin Donald Trump'ın papaz Brunson'un serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı küstah açıklamalar esnasında gerçekleşmesi dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi'ne katılıyor. BRICS Zirvesi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti ve ticaret merkezi Johannesburg'da gerçekleştiriliyor.
Etiketler: donald trump , Güney Afrika , Recep Tayyip Erdoğan , Çin , Şi Cinping , Cumhurbaşkanı , Brezilya , Türkiye , Hindistan , Rusya
- CHP'liler il başkanlarını sayamadı
- Mehmet Aslan: Meral Akşener'in oyu yüzde 17 buçuk
- Bakan Albayrak müjdeyi verdi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.