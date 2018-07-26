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Erdoğan, Devlet Başkanı Şi ile görüştü

ile Devlet Başkanı Şi'nin BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi sona erdi. Görüşmenin 'ın papaz Brunson'un serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı küstah açıklamalar esnasında gerçekleşmesi dikkat çekti

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 18:47
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