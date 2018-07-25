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"İmzalar toplandı" iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

’de kurultay tartışmasında muhalif kanat, 'delegelere baskı yaparlar' diye genel merkeze güvenmediği için süreyi sonuna kadar kullanmayı hedeflerken genel merkez, muhalefetin verdiği sayıları yalanlıyor. "İmzalar toplandı" iddiasıyla ilgili açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor." dedi.

İmzalar toplandı iddiasına yanıt verdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Genel Başkanı 'nu makamında kabul etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki inin olağanüstü kurultay için imza toplamalarına ilişkin konuştu.

"TOPLANDIYSA GETİRSİNLER"

CHP lideri "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler. Genel merkez yerinde duruyor." dedi.

MUHALİFLER: YETERLİ SAYIYI TOPLADIK

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzanın toplandığını bildirdi.

Tüzün, Twitter hesabından, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek isteyen MYK üyemiz 'yarın saat 11.00'e kadar' değil istediği saatte imzaları görebilir." paylaşımında bulundu.

CHP'de olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için 625 kurultay delegesinin noter tasdikli imzalaması gerekiyor.

MERAL AKŞENER: ADAY OLMAYACAĞIM

İYİ Parti Genel Başkanı , olağanüstü kurultayla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Akşener, "Kurultayda aday olmama kararım kesindir" ifadelerini kullandı.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 13:12
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