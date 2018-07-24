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Toplanan larla ilgili 'den ilk açıklama

Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve tartışmalarının yürütülmesinin son derece yanlış olduğunu belirterek, 'Partimiz ciddi zarar görüyor. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez.' dedi.

CHPde imza krizi derinleşiyor!

Erkek, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün olağanüstü kurultay için gerekli nın toplandığına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"PARTİMİZE ZARAR VERİYOR"
CHP kurultay delegelerinin, "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza sürecinin, üzerinden yürütülmesini eleştiren Erkek, bunun partiye zarar verdiğini söyledi.

"GERÇEKTEN YETERLİ İMZA BULUNMUŞSA İNCELERİZ"
"Eğer gerçekten yeterli imza bulunmuşsa, Genel Merkeze sunarlar ve inceleriz." diyen Erkek, imzaların inceleneceği ve sunulacağı yerin CHP Genel Merkezi olduğunu belirtti. Erkek, imzaların son gün de gelse inceleneceğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, şunları kaydetti:
"Sosyal medya üzerinden olağanüstü kurultay süreci ve imza tartışmalarının yürütülmesi son derece yanlış, partimiz ciddi zarar görüyor. İmzalar toplanmışsa gereği yapılır. Algı yaratarak CHP'de süreçler yürütülmez. Sosyal medya üzerinden imzaların yarıştırılması yanlış. Bu konular sosyal medya üzerinden tartışılmaz. İmzalar parti dışında bir yerde incelenmez. Samimilerse getirip incelenir, gereği yapılır."

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  • 24 Temmuz 2018, Salı 20:42
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