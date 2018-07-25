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kimdir? İbrahim Er'in yeni görevi ne? İbrahim Er kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi 'de yayımlandı. Yayımlanan kararnamede bakan yardımcılığı görevine getirildi. İbrahim Er kimdir? İbrahim Er'in yeni görevi ne? İbrahim Er kaç yaşında? İşte İbrahim Er'e dair tüm detaylar...

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bakan yardımcılığı görevine getirilen , üstlendiği bu görevin ardından internette en çok aranan isimlerin başında gelmeye başladı. Vatandaşlar 'İbrahim Er kimdir?' sorusu ile Er'in biyografisindeki detayları merak ediyorlar. Peki Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen İbrahim Er kimdir? İşte detaylar

25 Mayıs 1968 Rize doğumlu olan İbrahim Er'in Danıştay üyesi olarak görev yapmıştır. Güneysu İmam Hatip Ortaokulu'nu ve Rize Lisesi'ni bitiren İbrahim ER Giresun Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra bir dönem öğretmen olarak çalıştı. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nden de mezun olan Bakan Yardımcısı İbrahim ER, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yaptı.

İKGM'de çalışırken 2 Mart 2011'de Danıştay üyeliğine seçilen ER, Danıştay 1. daire üyesi olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığına 25 Temmuz 2018 tarihi itibari ile Bakan Yardımcısı oldu. İbrahim ER evli ve iki çocuk babasıdır.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 09:44
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