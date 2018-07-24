Emniyet birimleri, Adnan Oktar ve grubuna büyük darbe indirdi. Oktar'la birlikte 168 kişi tutuklanıp hapse gönderildi. Operasyon sürerken yeni bilgiler elde edildi. Oktar'ın "kedicikler" benzetmesi yaptığı kadınlar için inanılmaz harcamalar yaptığı belirlendi. Oktar'ın örgütte "Bacılar" olarak tanımlanan gruptaki kadınlar için ultra lüks araçlar aldığı kaydedildi. Bu kapsamda emniyet birimleri "bacılar"a ait 15 Audi q3 jeep, 12 adet Audi a3, 10 BMW jeep, çok sayıda Porsche ile 52 çeşitli marka sedan aracın bulunduğunu tespit etti. Bacılar grubuna ait gayrimenkuller de şok etti.
Arabacılar
Adnan Oktar, kedicikleri için kesenin ağzını açtı. Örgütte “Bacılar” olarak tanımladığı gruba Porsche’tan BMW’ye kadar ultra lüks araçlar aldı. Ayrıca aynı ekibe ait 50’nin üzerinde lüks daire, ikisi Kapalıçarşı’da olmak üzere çok sayıda dükkan, Levent’teki AVM’lerde ofis ve dairelerin bulunduğu saptandı...
Emniyet birimleri, Adnan Oktar ve grubuna büyük darbe indirdi. Oktar'la birlikte 168 kişi tutuklanıp hapse gönderildi. Operasyon sürerken yeni bilgiler elde edildi. Oktar'ın "kedicikler" benzetmesi yaptığı kadınlar için inanılmaz harcamalar yaptığı belirlendi. Oktar'ın örgütte "Bacılar" olarak tanımlanan gruptaki kadınlar için ultra lüks araçlar aldığı kaydedildi. Bu kapsamda emniyet birimleri "bacılar"a ait 15 Audi q3 jeep, 12 adet Audi a3, 10 BMW jeep, çok sayıda Porsche ile 52 çeşitli marka sedan aracın bulunduğunu tespit etti. Bacılar grubuna ait gayrimenkuller de şok etti.
Etiketler: Adnan Oktar , Range Rover , Silivri Cezaevi , FETÖ
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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