Arabacılar

birimleri, Adnan Oktar ve grubuna büyük darbe indirdi. Oktar'la birlikte 168 kişi tutuklanıp hapse gönderildi. Operasyon sürerken yeni bilgiler elde edildi. Oktar'ın "kedicikler" benzetmesi yaptığı kadınlar için inanılmaz harcamalar yaptığı belirlendi. Oktar'ın örgütteolarak tanımlanan gruptaki kadınlar için ultra lüks araçlar aldığı kaydedildi. Bu kapsamda emniyet birimleri "bacılar"a aitile 52 çeşitli marka sedan aracın bulunduğunu tespit etti. Bacılar grubuna ait gayrimenkuller de şok etti.