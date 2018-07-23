CHP'den sonra İyi Parti (İP) de karıştı. İyi Parti'nin Afyonkarahisar'da düzenlenen 1. Çalıştayı'nın son gününde yap��lan oturumda seçim başarısızlığının milletvekili aday listelerinden kaynaklandığı eleştirisi yapıldı. Çıkan tartışmalar üzerine İyi Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. 1 ay içinde seçimli olağanüstü kongreye gidecek İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener kongrede aday olmayacağını açıkladı. Çalıştay'da 24 Haziran Milletvekilliği Seçimleri'nde İzmir'den 5. sıra adayı olarak gösterilmesi üzerine Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan istifa eden Osman Ertürk Özel'e fiziksel saldırıda bulunuldu.
Partide 'ip'ler koptu
Etiketler: meral akşener , CHP , İyi Parti
- 23 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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