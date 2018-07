Mehmet Kocadon: Yeni sistem devlete ivme kazandıracak

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, GÜNAYDIN'a konuştu. CHP'nin halka açılması gerektiğini belirten Kocadon; Başkan Erdoğan'ın belediyecilikten geldiği için halkın sorunlarını bildiğini, bu yüzden başarılı olduğunu söyledi.



- Bodrum, beyaz evleri ile meşhur ancak son yıllarda çok sayıda bina yapılıyor. Bu, Bodrum'un doğal yapısını bozmuyor mu?

Bodrum'un hâlâ Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmasının en önemli nedeni, kentsel kimliğini korumasıdır. Ben belediye başkanı olarak Bodrum'un kentsel kimliğinin korunmasına çok önem veriyorum. Yatay mimarinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten yatay mimarinin yaşam alanları için ne kadar önemli olduğunu geçen sene yaşanan Bodrum depreminde de gördük. Binalarımızın sağlam oluşu ve yatay mimari sonucu depremden kimse zarar görmedi. Son zamanlarda yamaçlarda evler yapılmaya başlandı. Kotlardan dolayı bazı yerlerde 2.5 kat görünen binalar var. Buna da yasalar izin veriyor. Burada önemli olan nokta, Bodrum'un kentsel kimliğine uygun evler yapılması. Bunun dışındaki bina tercihlerine de saygı gösteriyorum açıkçası. İnşaat sektöründeki markalaşmış tüm firmalar buraya yatırım yapıyor. Bu durum bile Bodrum'un turizm açısından ne kadar kıymetli bir yer olduğunu gösteriyor.





- Bodrum'da çöp sorunu var. Hatta eylem bile yapıldı bu konuda. Bu soruna neden çözüm üretilmiyor?

Çöp sorununa geçmiş dönemde proje üretilmişti. Avrupa Birliği'nden fon da aktarıldı. Ancak büyükşehir belediye yasası değişince, katı atık toplama alanları büyükşehir belediyesine geçti. Sit alanlarından dolayı da bu proje rafa kalktı. Dönemin Orman Bakanı, Muğla Valimiz ve Bodrum Kaymakamlığı'mızın yoğun girişimleriyle bu sorunun çözümü için bize yeni bir yer gösterildi. Hükümete desteğinden dolayı teşekkür ederim. Şu anda da çöp sorununu çözmek için hızlı biçimde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bodrum'daki çöp sorununun en kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum.



- Belediye olarak yeni projeniz var mı?

Bodrum markalaşmış bir ilçe zaten. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok bilinen turizm merkezlerinden biri. Birçok önemli yatırım da Bodrum'a geliyor. Bana oy versin vermesin; Bodrum'da herkese hizmet götürmeye çalışıyorum. Zaten belediyecilikte önemli olan budur. Herkese kapım açık. Çevrenin korunmasına çok önem veriyorum. Hatta ödül bile aldım bundan dolayı. Görme engelli vatandaşlarımız için plaj açtık. Eğitime büyük destek veriyorum. Çocuklara belli yaşta insana saygı eğitimi, çöp eğitimi, çevreye saygı eğitimi veremezseniz, okuyup da adam olamamış nesiller yaratırız. Bu yüzden öğretimden önce çocuklara bu tarz eğitimlerin verilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Yenilenebilir enerjiye de belediye olarak önem veriyoruz. Hatta belediye binamızın bir tanesinde güneş enerjisini devreye soktuk. Bunun yanı sıra Bodrum'un güzel denizini temiz tutmak için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz.



MUĞLALILAR 'ADAY OL' DİYOR



- Yerel seçimler yaklaşıyor. Tekrar Bodrum'dan mı aday olacaksınız?

Büyükşehir yasası, Bodrum gibi yerlere çok uymadı. Bu yasanın tekrar gözden geçirileceğine inanıyorum. Bodrum, bağlandığı ilden çok daha büyük bir ilçe, hem ekonomik, hem de nüfus açısından. Bunun için yeni yasaya geçiş aşamasında sıkıntı yaşıyoruz. Eğer mevcut sistemle yerel seçimlere gidilirse, Muğla halkından aday olmam yönünde böyle bir talep ve beklenti var.







- Siz başkanlık sistemini genel olarak nasıl buluyorsunuz?

Yeni sistemin artılarını ve eksilerini zamanla göreceğimizi düşünüyorum. Sayın Başkan Erdoğan'ın getirdiği yeni sistemin aslında belediye başkanlığı sistemi ile çok ortak noktası var. Erdoğan, belediye başkanlığından geldiği için bu sistemi çok iyi biliyor. Belediyenin de meclisi var, meclis üyeleri var mesela. Tıpkı yeni sistemde olduğu gibi. Ama tüm güç belediye başkanında, tek yetkili belediye başkanı. Başkan Erdoğan'ın da getirdiği sistem buna benziyor. Yeni sistem devlete ivme kazandıracaktır diye düşünüyorum. Hızlı şekilde karar alınıp uygulanma noktasında yargı bağımsızlığını koruyabilmek bu sistemde çok önemli.



- Yeni sistemin sizce yerel yönetimlere etkisi nasıl olur?

Sayın Başkan Erdoğan, belediyecilikten gelen biri olduğu için yerel yönetimlerle ilgili tüm sorunları yakından biliyor. Onun için ben inanıyorum ki yeni sistemde, yerel yönetimlerle ilgili iyi kararlar alınacaktır. Hatta yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapıldığını da duyuyorum. Ve bundan dolayı da çok mutluyum. Başkan Erdoğan olduğu için yeni sistemin yerel yönetimlere fayda sağlayacağını düşünüyorum.



ERDOĞAN HALKI İYİ TANIYOR SORUNLARINI BİLİYOR



Belediyecilikten gelen isimlerin devlet yönetiminde daha başarılı olduğuna mı inanıyorsunuz?

Evet. Bizler halkın tercihleri ile belediye başkanı oluruz. Yerelde parti, amblem olarak kalır. Amblemede oy veren vatandaşlarımız vardır ama önce adayın kimliği değerlendirilerek oy veriyor halkımız.Sayın Başkan Erdoğan da belediyecilikten geldiği için halkı çok iyi anlıyor. Halkın sorunlarını, taleplerini yakından biliyor ayrıca. Bundan dolayı alacağı kararların halkı nasıl etkileyeceğini de iyi biliyor. Bu yüzden de başarılı oluyor zaten.



CHP'LİLER HIRSLARINA YENİK DÜŞÜYOR

- CHP neden her seçim sonrası parti içi çekişmelerle gündeme geliyor?

Açık ve net söylemek isterim ki, CHP'liler hırslarına yenik düşüyor. Kimse her seçimde milletvekili ve belediye başkanı adayı gösterilmek zorunda değil. Ama dikkat edin; seçim sonrası aday gösterilmeyen herkes parti içi muhalefet oluyor. CHP'de bir de şöyle bir şey var; başarılı oldukçaayağınızdan aşağıya çekiliyorsunuz. Başarılı olan insanları yukarıya taşımak gerekiyor. Merkez sağ partilerde mesela başarılı olanları yukarıya taşıyorlar.



BAŞKAN ERDOĞAN ODAKLI BİR İCRAAT KABİNE OLUŞTURDU



- Yeni kabinede turizm bakanı sektörün içinden biri oldu. Bu durum Bodrum'un turizminesizce nasıl katkı sağlar?

Öncelikle şunu söyleyeyim, Mehmet Ersoy turizmin içinden gelen çok başarılı bir isim. Hem sektörü iyi bilen, hem de çok çalışkan biri. Bundan dolayı da böyle bir ismin turizm bakanı olması beni çok mutlu etti. Bodrum'u yakından biliyor ve Bodrum'a da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.Sayın Başkan Erdoğan, kabineye sektörü iyi bilen, başarılı isimleri bakan seçti. Bunu çok önemlibuluyorum. Dikkat ederseniz eğer, daha önce sıkıntı yaşanan bakanlıklara özellikle sektörün içindenisimleri atadı. Sayın Başkan'ın icraat odaklı bir kabine oluşturduğunu düşünüyorum.



HÜKÜMETE TEŞEKKÜR EDERİM

GÜCÜMÜZÜ KIRMAK İÇİN 'GÜVENSİZ ÜLKE' ALGISI YARATIYORLAR



- Avrupa'da ülkemizin güvenli olmadığına dair birçok haber de yapıldı...

Turizm, ülkemizin en büyük lokomotifi. Avrupa, Türkiye için 'Güvenli ülke değil, gitmeyin' diyor ama aslında kendileri güvenli değil. Avrupa'nın ortasında bombalar patlıyor. Terörizm dünyanın bir sorunu, Türkiye'yi güçsüzleştirmek için böyle olumsuz hava yaratılmak istendi Avrupa'da.

Ama Avrupalı vatandaşları da tebrik etmek istiyorum. Ülkeleri onları başka tatil yerlerineyönlendirmek istemesine rağmen onlar yine Türkiye'yi tercih ettiler. Türkiye dışında gittikleri yerlerde böyle insan sevgisini, kaliteli hizmeti bulamadılar çünkü. Turizm açısından Türkiye, dünyanın en iyi ülkelerinden biri. Hem otel kalitesi, hem de ucuz hizmet açısından.



CHP'NİN ARTIK KIYILARDAN HALKA İNMESİ GEREKİYOR



AK Parti belediyecilikten halkı kazanarak iktidara geldi. Siz de CHP'li bir belediye başkanı olarak, partinizin belediyecilikte başarılı bir grafik çizmemesini neye bağlıyorsunuz?

Belediyecilikte insan odaklı hizmet yapılmalı. Sadece yol ya da kaldırım yaparak belediyecilik olmaz. Hiçbir zaman problemin bir parçası olmayacaksın, çözümün bir parçası olacaksın. Bu çok önemli belediyecilikte. Ben de insan odaklı belediyecilik yapmaya çalışıyorum. CHP, köklü bir parti ancak zamanla kendini halktan çekti. Örneğin eskiden CHP yoksul kesimden, gecekondudan, emekçiden,işçiden oy alıyordu. Şimdi ise bu kesimler AK Parti'ye oy veriyor. CHP'nin artık halka açılmasıgerekiyor. CHP, şu anda kıyı kesiminin partisi. CHP'nin kıyıların partisi olmaktan çıkıp Anadolu'ya açılması gerekiyor. İşin özeti bu; CHP halka inmeli.



BODRUM'A 56 ÜLKEDEN TURİST GELİYOR



Bu sene Bodrum'a turistlerin ilgisi nasıl? Sene sonunda Bodrum kaç bin turiste ulaşır?

Bodrum turizmde en başarılı dönem 2011-2014 arası oldu. Aşağı yukarı 1.5 milyon turist ziyaret etti Bodrum'u. 2015'te düşüş yaşandı. Ama bu düşüş sırasında Bodrum'u tanıtmaya ve turist kazandırmaya devam ettik. Bodrum'a şu anda 56 ülkeden turist geliyor. Bu sene de yaklaşık bir milyon turistin Bodrum'a geleceğine inanıyorum.