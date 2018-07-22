Madonna’yı kedicik yapacakmış

Adnan Oktar soruşturmasında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkarken, son olarak Oktar'ın popüleritesini artırmak için milyonlarca dolar saçtığı gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Oktar, Madonna'nın Türkiye'ye geldiğinde ünlü şarkıcı ile 15 dakika görüşebilmek için kesenin ağzını açtı. Bunun için bir vakfa 300 bin dolar bağış yaptı. Görüşme ise Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Oktar, Madonna'ya altın bir tepsi, antika bir ibrik ve 10 metrekare ipek halı hediye etti.
YÜZÜNDE AYDINLIK VAR
Bu arada Oktar, Madonna ile birlikte Tevrat ve Kabala okudu. Oktar'ın daha sonra Madonna'yı kedicik yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Oktar'ın evinden çıkan kayıtlarda Oktar'ın, Madonna için şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Madonna bana 'Yüzünde bir aydınlık var, bakışların çok güzel' dedi. Ben aslında Madonna'dan söz de aldım, bir dahaki sefere geldiğinde bizim evde kalması için. Deniz manzaralı ve güvenlikli dedim. Olumlu karşıladı. Mutlaka buraya da gelecek."
Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan şüpheliler, hakimlikte ağız birliği etmişçesine topyekûn aynı ifadelerle savunma yaptı. Örgüt olmadıklarını, arkadaş grubu olduklarını öne süren şüphelilerden bazıları ise elebaşı Adnan Oktar gibi Atatürkçü olduğunu öne sürdü.
ŞEKER GİBİ LİTYUM HAPI
Adnan Oktar operasyonuna ilişkin Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 'kedicikler'e lityum hapı verildiği anlaşıldı. Oktar için tek seferde 400 bin liralık lityum hapı yapıldığı kaydedildi. Uzmanlar, lityumun manik depresif belirtilerin kontrolünde kullanıldığı ve bipolar kişilik bozukluklarına karşı alındığını belirtti.
KAÇTILAR
Viyana'dan Türkiye'ye gelip Adnan Oktar grubuna katılan Gülperi T. ve 3 çocuğunun, Oktar operasyonundan önce yurt dışına kaçtıkları öğrenildi. Avusturya'da yaşayan baba Elvan Koçak, 2 kızının Oktar'ın televizyon programında görülmesi üzerine savcılığa giderek Oktar grubundan şikayetçi olmuştu.
PARA KAYNAĞI SOSYAL MEDYA
Farklı yöntemlerle örgüte para toplayan Adnan Oktar'ın sosyal medyayı da para musluğuna çevirdiği ortaya çıktı. Yapılanma hakkındaki şikayet dosyalarına göre kendilerine yönelik en ufak eleştiri ve hakarete karşı harekete geçen örgüt, sosyal medyadaki tüm bu paylaşımlardan şikayetçi oldu. Savcı bu şikayetleri Uzlaşma Bürosu'na gönderdiğinde de ise para istediler. Para veren kişilerden şikayetçi olmaktan vazgeçtiler.
AHMET TOPAL
YÜZÜNDE AYDINLIK VAR
Bu arada Oktar, Madonna ile birlikte Tevrat ve Kabala okudu. Oktar'ın daha sonra Madonna'yı kedicik yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. Oktar'ın evinden çıkan kayıtlarda Oktar'ın, Madonna için şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Madonna bana 'Yüzünde bir aydınlık var, bakışların çok güzel' dedi. Ben aslında Madonna'dan söz de aldım, bir dahaki sefere geldiğinde bizim evde kalması için. Deniz manzaralı ve güvenlikli dedim. Olumlu karşıladı. Mutlaka buraya da gelecek."
Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan şüpheliler, hakimlikte ağız birliği etmişçesine topyekûn aynı ifadelerle savunma yaptı. Örgüt olmadıklarını, arkadaş grubu olduklarını öne süren şüphelilerden bazıları ise elebaşı Adnan Oktar gibi Atatürkçü olduğunu öne sürdü.
ŞEKER GİBİ LİTYUM HAPI
Adnan Oktar operasyonuna ilişkin Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 'kedicikler'e lityum hapı verildiği anlaşıldı. Oktar için tek seferde 400 bin liralık lityum hapı yapıldığı kaydedildi. Uzmanlar, lityumun manik depresif belirtilerin kontrolünde kullanıldığı ve bipolar kişilik bozukluklarına karşı alındığını belirtti.
KAÇTILAR
Viyana'dan Türkiye'ye gelip Adnan Oktar grubuna katılan Gülperi T. ve 3 çocuğunun, Oktar operasyonundan önce yurt dışına kaçtıkları öğrenildi. Avusturya'da yaşayan baba Elvan Koçak, 2 kızının Oktar'ın televizyon programında görülmesi üzerine savcılığa giderek Oktar grubundan şikayetçi olmuştu.
PARA KAYNAĞI SOSYAL MEDYA
Farklı yöntemlerle örgüte para toplayan Adnan Oktar'ın sosyal medyayı da para musluğuna çevirdiği ortaya çıktı. Yapılanma hakkındaki şikayet dosyalarına göre kendilerine yönelik en ufak eleştiri ve hakarete karşı harekete geçen örgüt, sosyal medyadaki tüm bu paylaşımlardan şikayetçi oldu. Savcı bu şikayetleri Uzlaşma Bürosu'na gönderdiğinde de ise para istediler. Para veren kişilerden şikayetçi olmaktan vazgeçtiler.
AHMET TOPAL
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