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'de 'ya ağır darbe!

'de düzenlenen terör operasyonunda ağır darbe aldı. Hakkari kırsalında gerçekleşen operasyonda teröristler etkisiz hale getirildi.

Hakkaride PKKya ağır darbe!

'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

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  • 22 Temmuz 2018, Pazar 09:39
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