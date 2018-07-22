Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.
Hakkari'de düzenlenen terör operasyonlarında 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.