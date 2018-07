Tek kişilik hücrede

masmavi gözleriyle Türkiye 'nin hafızasına kazındı. Henüz 4 yaşında olan Ağrı 'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü kayıplara karıştı. Her yer didik didik arandı. Her taşın altına bakıldı. Umut hep vardı. Ancak 18 günün sonunda talihsiz yavrunun cansız bedenine ulaşıldı. Üzerinde yalnızca boynunda takılı nazar boncuklu kolyesi vardı. Cenazesinde gözyaşları sel olup aktı. Herkesin aklındasorusu vardı.14 Temmuz'da 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Leyla'nın babası Nihat Aydemir 'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir de vardı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Leyla'nın kuzeni Mehmet Aydemir "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Can güvenliğinin olmaması nedeniyle de tek kişilik hücreye alındı.Savcılık, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu, her türlü incelemenin derinlemesine yürütüldüğünü açıkladı. Kuzeninin tutuklanması ile ilgili konuyün baba Nihat Aydemir, "Soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı. Öte yandan olayın yaşandığı Bezirhane köyündeAile yakınları, dosyadaki gizlilik kararı nedeniyle kendilerine devurguladı.Tutuklanan Mehmet Aydemir hakkında daha önce sosyal medyada 'Katil' olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. İddiaları yalanlayan Aydemir, "Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok. Can güvenliğim olmadığı için savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım. O paylaşımı yapan her kimse ortaya çıkıp, hesap verecekler" ifadesini kullanmıştı. Tokat Turhal'da 3.5 yaşındaki Evrim Atış, yaylada çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kayıplara karıştı. Arama çalışmaları 11'inci gününe girerken jandarmaya gelen ihbar , şok etkisi yarattı. Evrim'in, öldürülüp 1 yıl önce vefat eden dedesi Sadık Atış 'ın mezarına gömüldüğü ihbarı üzerine ekipler düğmeye bastı. Sadık Atış'ın mezarı açılarak arama yapıldı, ancak Evrim'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.