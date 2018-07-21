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  1. Bugün binlerce öğrenci ter dökecek

, Yargıtay'ın kararı sonrası cezaevinde ne başlayacak

hakkında tutukluluğuna devam kararı çıktı, 'li vekil ne başladığını duyurdu.

Kodesteki CHPli vekilden HDP taktiği!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan İstanbul Milletvekili hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebini karara bağladı.

RET KARARI

Daire, Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durması istemini oy çokluğuyla reddetti.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Dairenin kararına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilecek. İtirazı, Yargıtay 17. Ceza Dairesi karara bağlayacak.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Mahkemeden çıkan kararı öğrenen Enis Berberoğlu, terör soruşturmasında tutuklanan 'lilerden gördüğü bir eylemi düzenlemeye karar verdi.

Berberoğlu, mahkemeden çıkan karara tepki olarak ne başladı.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 10:40
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