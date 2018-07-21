100 numara açılış

Yalova'da, Dünya Tuvaletler Birliği'nin (WTA) 193 bin liralık hibesiyle yaptırılan tuvalet, törenle hizmete girdi. CHP'li Yalova Belediyesi'nden yazılı olarak yapılan açıklamaya göre, Doğu Sahil Bandı'nda gerçekleştirilen açılış törenine, Güney Kore İstanbul Başkonsolu Keewon Hong, Dünya Tuvaletler Birliği Genel Sekreteri Young Checl Kim ve Güney Koreli konuklar katıldı. Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman şu sözleri söyledi: "Geçtiğimiz yıl bizi ziyaret eden Suwon Belediye Başkanına Suwon Parkı'nı gezdirirken 'Buraya bir tuvalet yapalım' teklifi geldi. O bölgede bir tuvalet olduğu için, Doğu Sahil Bandı'nı kendilerine önerdik. Çünkü burası en önemli noktalarından biri konumunda. Bu umumi tuvaleti sevgili vatandaşlarımız gerektiği gibi, eve verilmiş bir hediye gibi kullanırlar. 'Temizlik imandan gelir' diye bir sözümüz var. Bu sözü aklımıza getirerek bu tuvaleti kullanırız." Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolu Keewon Hong da "Bu işbirliği sonucu açılan bu umumi tuvaletin her iki ülke arasında ki ilişkilere de katkıda bulunacaktır" dedi.
Salman, Güney Koreli konuklarıyla yakından ilgilendi.
Salman, Güney Koreli konuklarıyla yakından ilgilendi.
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