Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gül, "15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz." diye konuştu.

"251 ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra, fiili FETÖ yargılamalarının neredeyse üçte ikisi tamamlanmış durumda. Bu yıl sonu itibarıyla da bu davaların nihayete ereceğini görüyoruz. Burada da yine ağırlaştırılmış müebbet ve farklı sürelerde mahkumiyet öngörülen 2 binin üzerinde mahkumiyet söz konusu. Yine beraat eden sanıklar da var. Bu yargılamalar adil bir şekilde devam ediyor. 251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmektedir. FETÖ'nün yargıdan temizlenmesiyle beraber, 15 Temmuz sonrasında yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi, yargı kendi mecrasına oturmaktadır. Nasıl Türkiye normalleşerek şahlanış dönemine geçiyorsa yargıda da artık rutin olağanlaşma ve adaletten şaşmayacak şekilde bir yapılanma söz konusudur. Artık yargıda da bunu yavaş yavaş hissetmekteyiz. Vatandaşlarımız da bunu hissetmektedir."

"TÜRK YARGISINA İADE EDİLSİN"

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, firari iş adamı FETÖ'cü Akın İpek'in pasaportuna İngiltere'de el konuşmasıyla ilgili olarak, "Süreci takip ediyoruz. Biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz" açıklamasında bulundu.

​"TÜRKİYE HUKUK DEVLETİDİR"

Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere soruşturma açılmasıyla da ilgili konuşan ​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar." dedi.