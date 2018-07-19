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Ünlü pastaneci 'e 'den gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği /PDY operasyonunda, Görgülü Pastanelerinin sahibi ve işadamı Ekrem Ateş'in de arasında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Ünlü pastaneciye FETÖden gözaltı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, /PDY yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmada, örgütün "Eyalet Hadimi" "Bölge Hadimi" "Mütevelli Esnaf" "Üniversite Yapılanması" "Talebe Yapılanması" içerisinde halen aktif olarak görev alan 32 kişinin kimliğini belirledi.

Gaybubet evlerinde de gizlendikleri belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 kişi yakalandı. Diğer kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ederken, 3 kişinin gaybubet evinde yakalandığı bildirildi.

Operasyonda Görgülü Pastanelerinin sahibi ile işadamı Ekrem Ateş'in de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan örgüt üyelerinin yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldüğü bildirildi. TUSKON'a yönelik soruşturmada gizli tanık Demir, Mehmet Tahir Sekizkardeş için, "Görgülü Pastaneleri'nin sahibi Mehmet Tahir Sekizkardeş de örgüte ciddi himmet paraları vermekle tanınır." demişti.

Sahibi gözaltına alınan Görgülü Pastaneleri 1960 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 14:36
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