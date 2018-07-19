Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin FETÖ terör örgütüne yönelik yaklaşımını konusunda, "Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik" ifadesini kullandı.



Bakanlık, Suriye'de Esad rejiminin ilerleyişi hakkında ise "Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz" dedi.



TRUMP'A RAHİP BRUNSON CEVAP

Trump'ın Rahip Brunson konusunda dün Başkan Erdoğan'a attığı tweete de cevap veren Bakanlık "Türkiye bir hukuk devletidir. Ortada bir hukuki süreç var" denildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Baştan itibaren bu konuda çalışmalar var ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok" dedi.



F-35 KONUSU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "F-35 konusunda bir sıkıntı yok. Pilotlarımız şuanda eğitim alıyorlar" dedi.



PUTİN - ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Erdoğan ve Putin'in rejimin İdlib'e yönelmesine dair telefon görüşmesine ilişkin, "Sahada şiddetin azaltılmaması Astana'da yürütülen çalışmaları baltalıyor. Bu senaryonun İdlib'te tekrar etmesini istemiyoruz" dedi.



PYD MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "PYD terör örgütünün Münbiç'ten çekildiği teyit edildi" dedi.

