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'den 'a Brunson cevabı

'ın konusunda dün Başkan Erdoğan'a attığı tweete de cevap veren , " bir hukuk devletidir. Ortada bir hukuki süreç var" denildi.

Türkiyeden Trumpa Brunson cevabı

tarafından yapılan açıklamada 'nin terör örgütüne yönelik yaklaşımını konusunda, " ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik" ifadesini kullandı.

Bakanlık, 'de Esad rejiminin ilerleyişi hakkında ise "Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz" dedi.

TRUMP'A RAHİP BRUNSON CEVAP
'ın konusunda dün Başkan Erdoğan'a attığı tweete de cevap veren Bakanlık "Türkiye bir hukuk devletidir. Ortada bir hukuki süreç var" denildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Baştan itibaren bu konuda çalışmalar var ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok" dedi.

F-35 KONUSU
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "F-35 konusunda bir sıkıntı yok. Pilotlarımız şuanda eğitim alıyorlar" dedi.

PUTİN - ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Erdoğan ve Putin'in rejimin 'e yönelmesine dair telefon görüşmesine ilişkin, "Sahada şiddetin azaltılmaması 'da yürütülen çalışmaları baltalıyor. Bu senaryonun İdlib'te tekrar etmesini istemiyoruz" dedi.

PYD MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLDİ
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " terör örgütünün 'ten çekildiği teyit edildi" dedi.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 13:40
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