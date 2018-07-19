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'dan hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi

'nın Kandil, Şırnak ve kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi.

TSKdan hava harekatı!

'dan yapılan açıklamada da Kandil, ve Şırnak'ta düzenlenen larda 9 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK'TA İHA'LAR TESPİT ETTİ

Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist, 'larla tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Harekatta, 5 terörist, etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: ​"19 Ekim 2018 tarihinde ilimiz Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında İHA ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu, bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir."

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 09:07
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