TSK'dan yapılan açıklamada da Kandil, Siirt ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK'TA İHA'LAR TESPİT ETTİ

Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist, İHA'larla tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Harekatta, 5 terörist, etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: ​"19 Ekim 2018 tarihinde ilimiz Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında İHA ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu, bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir."