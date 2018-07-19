CHP yönetimindeki İstanbul'un çeşmelerinden su akmıyor, patlayan çöp dağlarından dolayı insanlar hayatını kaybediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına talip olan Erdoğan'ın 1994 yılında belirlediği seçim şarkısı ise oldukça anlamlıydı.Fesuphanallah şarkısı 'Tamam inşallah' olarak uyarlandı...
İşte Erdoğan'ın zafer şarkıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferlerinden önce kullandığı unutulmaz seçim şarkıları...
CHP yönetimindeki İstanbul'un çeşmelerinden su akmıyor, patlayan çöp dağlarından dolayı insanlar hayatını kaybediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına talip olan Erdoğan'ın 1994 yılında belirlediği seçim şarkısı ise oldukça anlamlıydı.Fesuphanallah şarkısı 'Tamam inşallah' olarak uyarlandı...
Etiketler: Bülent Ecevit , AK Parti , Recep Tayyip Erdoğan , Uğur Işılak , seçim , CHP , İstanbul , Türkiye , yerel seçim , referandum
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