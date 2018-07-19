İbrahim Kalın: "(Yahudi ulus devlet yasası) Uluslararası toplumu, tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bu adaletsizliğe tepki vermeye çağırıyoruz."
Ayrıtnılar gelecek...
Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail'e sert tepki
İbrahim Kalın: "(Yahudi ulus devlet yasası) Uluslararası toplumu, tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bu adaletsizliğe tepki vermeye çağırıyoruz."
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