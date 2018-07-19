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Cumhurbaşkanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Cumhurbaşkanlığından İsraile sert tepki

İbrahim Kalın: "(Yahudi ulus devlet yasası) Uluslararası toplumu, tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşanan bu adaletsizliğe tepki vermeye çağırıyoruz."

Ayrıtnılar gelecek...

  • 19 Temmuz 2018, Perşembe 17:07
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