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'dan Kuzey Irak ve Siirt'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre dün Irak'ın kuzeyine ve Siirt Eruh'a hava harekatı düzenlendiği açıklandı.

TSK terör inlerine bomba yağdırdı

Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 6 silahlı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'nın açıklaması şöyle:
"Irak kuzeyi Hakurk ve Siirt/Eruh bölgelerine 17 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam altı silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 08:27
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