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torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

yerine geçecek yasa teklifine dışında 3 sürpriz madde daha eklendi.

OHAL torbasında 3 sürpriz daha!

Habertürk'ün haberine göre, ile ilgili koşullar ortaya çıkarken torba yasa teklifine eklenen diğer sürpriz maddeler şöyle:

KANAL İSTANBUL
Teklife eklenen madde ile Kanal 'un yap-işlet-devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.

SPOR TOTO ARTIYOR
Bir diğer düzenleme de şans oyunları ile ilgili. Düzenleme ile 'nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi oranda artıyor. Gerekçe de amacın yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçmek olduğu belirtildi.

SAĞLIK PERSONELİNE YIPRANMA
Teklifte personeline de yıpranma hakkı verildi. Sağlık personeli bundan böyle ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkını elde edecek.

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  • 17 Temmuz 2018, Salı 20:33
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