Eşim beni çıldırtıyor

Bir süre önce eşim evi terk etti. Ben de 'yeter' dedim ve onu unuttum. Şimdi yeni bir ilişkiye başladım, ortaya çıktı ve aldattığımı iddia ediyor. Ne yapmalıyım?
BOŞANMALARDA buna benzer durumlar çok yaşanıyor. Türk Medeni Kanunu'nun 166. Maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklindedir. Burada eşinizin boşanma davasını ne zaman açtığı önemlidir. Eğer eşiniz boşanma davasını açtıktan sonra aldatma hadisesini öğrenerek boşanma için gerekçe gösterdiyse Yargıtay'ın son kararları gereği bu aldatma hadisesini boşanma sebebi yapamayacaktır.
Çünkü Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2014/20330 K. 2015/9692 sayılı kararında dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların mevcut boşanma davası sonucuna etkili olmadığını hükme bağlamıştır.
Yine, dava tarihinden önce olsa dahi eşinizin mahkemede size bir şans daha vermek istediğini söylemesi hususunu mahkeme eşinizin sizi affettiği şeklinde değerlendirerek eşiniz için aldatma hadisesinin ortak hayatın sürdürülmesinin kendisinden beklenmeyecek kadar temelinden sarsılmış olduğu iddiasını çürütebilir. Ayrıca boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan ve harca tabi olmadığından oldukça yüksek talep edilmektedir. Hakim tazminat miktarına tarafların ekonomik durumu ve kusurları doğrultusunda makul bir ölçüde hükmedecektir. Boşanma davaları çok teknik davalardır ve hak kaybına uğramamak için bir avukatla ilerlemeniz çok daha isabetli olacaktır.
SOYADIMDAN KURTULMALIYIM
Maalesef şanssız bir soyadına sahibim. Birçok yerde alay konusu oluyor. O nedenle değiştirmek istiyorum. Mümkün mü?
SOYADI değişikliği talepleri genel ismi ile Nüfus Sicilinin Düzeltilmesi davaları, davayı açanın yani davacının ikametgahının bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Suyadının değiştirilmesi için Mahkeme "haklı bir sebebin varlığı" kriterini aramaktadır. Sizin olayınıza benzer bir olayda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2.3.1989 tarihli 1989/1012E. Nolu kararında, babasının soy ismini taşımak istemeyen davacının hiç tanımadığı, görmediği, baba diye bilmediği ve olanak bulunduğu halde kendisi ile ilgilenmediği, görmek istemediği ve kendisini sevmediği, umursamadığı kanaatini taşıdığı kişi ile kendisini duygusal açıdan baba-oğul ilişkisi içinde görmemesi nedeniyle, onun soy ismini taşımakta sıkıntı çekmesinin makul ve hayatın olağan akışı içerisinde anlayışla karşılanabilecek nedenleri olduğunu belirterek, bu hususun haklı sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini hüküm altına almıştır.
KİMLİĞİMLE BORÇ YAPTILAR
Yıllar önce kaybettiğim kimliğimle adıma borçlar çıkartıldı. Ne yapabilirim?
MAALESEF dolandırıcıların çok kullandığı bir durumla karşı karşıyasınız...
Derhal en yakın Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
BOŞANMALARDA buna benzer durumlar çok yaşanıyor. Türk Medeni Kanunu'nun 166. Maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklindedir. Burada eşinizin boşanma davasını ne zaman açtığı önemlidir. Eğer eşiniz boşanma davasını açtıktan sonra aldatma hadisesini öğrenerek boşanma için gerekçe gösterdiyse Yargıtay'ın son kararları gereği bu aldatma hadisesini boşanma sebebi yapamayacaktır.
Çünkü Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2014/20330 K. 2015/9692 sayılı kararında dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların mevcut boşanma davası sonucuna etkili olmadığını hükme bağlamıştır.
Yine, dava tarihinden önce olsa dahi eşinizin mahkemede size bir şans daha vermek istediğini söylemesi hususunu mahkeme eşinizin sizi affettiği şeklinde değerlendirerek eşiniz için aldatma hadisesinin ortak hayatın sürdürülmesinin kendisinden beklenmeyecek kadar temelinden sarsılmış olduğu iddiasını çürütebilir. Ayrıca boşanma davalarında talep edilen tazminatlar, boşanmanın fer'i niteliğinde olduğundan ve harca tabi olmadığından oldukça yüksek talep edilmektedir. Hakim tazminat miktarına tarafların ekonomik durumu ve kusurları doğrultusunda makul bir ölçüde hükmedecektir. Boşanma davaları çok teknik davalardır ve hak kaybına uğramamak için bir avukatla ilerlemeniz çok daha isabetli olacaktır.
SOYADIMDAN KURTULMALIYIM
Maalesef şanssız bir soyadına sahibim. Birçok yerde alay konusu oluyor. O nedenle değiştirmek istiyorum. Mümkün mü?
SOYADI değişikliği talepleri genel ismi ile Nüfus Sicilinin Düzeltilmesi davaları, davayı açanın yani davacının ikametgahının bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Suyadının değiştirilmesi için Mahkeme "haklı bir sebebin varlığı" kriterini aramaktadır. Sizin olayınıza benzer bir olayda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2.3.1989 tarihli 1989/1012E. Nolu kararında, babasının soy ismini taşımak istemeyen davacının hiç tanımadığı, görmediği, baba diye bilmediği ve olanak bulunduğu halde kendisi ile ilgilenmediği, görmek istemediği ve kendisini sevmediği, umursamadığı kanaatini taşıdığı kişi ile kendisini duygusal açıdan baba-oğul ilişkisi içinde görmemesi nedeniyle, onun soy ismini taşımakta sıkıntı çekmesinin makul ve hayatın olağan akışı içerisinde anlayışla karşılanabilecek nedenleri olduğunu belirterek, bu hususun haklı sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini hüküm altına almıştır.
KİMLİĞİMLE BORÇ YAPTILAR
Yıllar önce kaybettiğim kimliğimle adıma borçlar çıkartıldı. Ne yapabilirim?
MAALESEF dolandırıcıların çok kullandığı bir durumla karşı karşıyasınız...
Derhal en yakın Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.
SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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