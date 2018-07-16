Eren’i şehit eden teröristler öldürüldü

Terör örgütü PKK'lı teröristler, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit etti. Eren Bülbül'ün şehit olduğu çatışmada PKK'lı terörist grubun başında olduğu belirlenen örgütün sözde Karadeniz sorumlusu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, Gümüşhane'nin Kürtün İlçesi'nde çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
SOYLU: POLİSİMİZİ KUTLUYORUM
Başından vurularak öldürülen Yakışır'ın İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler" listesinde 'Kırmızı' kategoride yer aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Eylem yapma hazırlığındaki 2 teröristi öldüren kahraman polisimizi kutluyorum" dedi.
KANI YERDE KALMADI
Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül, şunları söyledi. "Benim kuzuma kıyan o hainler, hak ettiklerini buldu. Allah razı olsun vuranlardan, vurduranlardan."
Trabzonlu kahraman Eren Bülbül, askerlere teröristlerin saklandığı yeri göstermişti.
SOYLU: POLİSİMİZİ KUTLUYORUM
Başından vurularak öldürülen Yakışır'ın İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler" listesinde 'Kırmızı' kategoride yer aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Eylem yapma hazırlığındaki 2 teröristi öldüren kahraman polisimizi kutluyorum" dedi.
KANI YERDE KALMADI
Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül, şunları söyledi. "Benim kuzuma kıyan o hainler, hak ettiklerini buldu. Allah razı olsun vuranlardan, vurduranlardan."
Trabzonlu kahraman Eren Bülbül, askerlere teröristlerin saklandığı yeri göstermişti.
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