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Devlet yeniden dizayn ediliyor

Devlet yeniden dizayn ediliyor
Başkan Erdoğan'ın sinyalini verdiği tarihi adım atıldı. Dün çıkarılan 7 kararname ile önemli düzenlemeler yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. (YAŞ), yeniden düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı, YAŞ'ın yeni üyeleri oldu. YAŞ üyeleri yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve , Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluştu. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde YAŞ'a katılıp başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının katılmadığında durumlarda toplantıya yardımcısı başkanlık yapacak.


Eda IŞIK
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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