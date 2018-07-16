Devlet yeniden dizayn ediliyor

Başkan Erdoğan'ın sinyalini verdiği tarihi adım atıldı. Dün çıkarılan 7 kararname ile önemli düzenlemeler yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ), yeniden düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı, YAŞ'ın yeni üyeleri oldu. YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluştu. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde YAŞ'a katılıp başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının katılmadığında durumlarda toplantıya yardımcısı başkanlık yapacak.
Eda IŞIK
Eda IŞIK
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