Nusret'in Bebek'teki lokantası mühürlendi

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe 'ye ait Nusr-Et Steakhouse'un Bebek şubesi, Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürledi.

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan şubesi Nusr-Et Steakhouse Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Beşiktaş Belediyesinden yapılan açıklamada "Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevatpaşa Caddesi, No 69'da içkili restaurant olarak hizmet veren ünlü işletmeci Nusret'in mekânının bu sabah ruhsatı olmadığı tespit edilerek işletme; elektrik, doğalgaz ve su tedbirleri emniyete alındıktan sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi" denildi.





'MÜHÜR YOK, TADİLATA GİRDİK'

Mühürlemenin ardından Bebek Parkı'nın yakınında bulunan Nusret'in dışının branda ile çevrildiği görüldü. Restoran görevlileri "Yaklaşık bir yıldır burada hizmet veriyoruz. Kışa hazırlık yapmak için tadilata başladık. Mühürlenme söz konusu değildir. Restoran tüm izinler alınarak açılmıştır" dedi.

Ünlü restoranın önüne ise "Sizin için yenileniyoruz" yazan pankart asıldığı görüldü.