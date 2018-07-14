15 Temmuz hain darbe girişimin 2. yıl dönümünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan duygu dolu bir paylaşım geldi.

Bakan Berat Albayrak paylaşımında ;

"15 Temmuz'da, binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi, kutsalları uğrunda canını vermekten çekinmeyeceğini gösteren bu kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum.

O gece şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. " ifadelerini kullandı..

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım...