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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter Hesabından hain darbe kalkışmasının 2. yıl dönümünde, konuyla ilgili bir video paylaşımı yaptı.

Berat Albayraktan 15 Temmuz paylaşımı

hain darbe girişimin 2. yıl dönümünde, Hazine ve Maliye Bakanı 'tan duygu dolu bir paylaşım geldi.

Bakan Berat Albayrak paylaşımında ;

"15 Temmuz'da, binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi, kutsalları uğrunda canını vermekten çekinmeyeceğini gösteren bu kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum.

O gece şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. " ifadelerini kullandı..

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım...

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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 02:13
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