Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, NEC Nijmegen forması giyen, Hollanda genç milli takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştır.

Ferdi Kadıoğlu'na Fenerbahçe Ailesi'ne hoşgeldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz.

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Ferdi'nin transferiyle ilgili şu sözleri kullandı:

'Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum.'"

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Fenerbahçe'nin bu sezonki 3. transferi olan 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da Nijmegen takımında formasını terletiyor... Hollanda ekibiyle 2021 yılına sözleşmesi bulunan Kadıoğlu, bugüne kadar Nijmegen formasını 70 kez giydi. Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 16 da asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Genç oyuncu Hollanda'nın alt yaş takımlarında ise 35 maçta oynadı ve 9 gol attı.

1,74 boyundaki Hollanda doğumlu Ferdi Kadıoğlu, merkez orta sahanın yanı sıra sağ kanatta görev yapabiliyor.