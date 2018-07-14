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CHP'li Kesici Erdoğan'ı ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etti. Kesici'nin Erdoğan'ı tebrik ettiği öğrenildi

Külliyede Başkan Erdoğana sürpriz ziyaret

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün öğleden sonra külliyede ziyaret etti. DHA'nın aktardığına göre, Kesici Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik ziyareti talebinin kendisinden gittiğini söyledi.

Kesici, "Sayın Erdoğan'ı seçildiği günün sabahı bir mesaj yayınlayarak tebrik etmiştim. Ve yine kendisini ziyarete gidip tebrik etmek için randevu talebinde bulunmuştum. Bu randevuyu bugün için verdiler. Gitmeden önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da bilgi verdim. Bu medeni bir ziyarettir. Sadece tebrik amaçlıdır" diye konuştu.

Öte yandan İlhan Kesici 25 Haziran sabahı sosyal medya hesabından, "Vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu olsun. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullanan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum." diye tweet atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmişti.

  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 18:10
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