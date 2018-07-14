MHP lideri Bahçeli: Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye 'den taviz koparmaya çalışanlar başaramayacaklar.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

-Türkiye'nin demokratik rüştü bir kez daha kendini ispatlamıştır. Partimiz 24 Haziran'dan anlının akıyla çıkmıştır. Milletimize güvendik. İhanetin imanı yenemeceğini adımız gibi biliyorduk. Biz bitti demeden hiçbir tezgahın tutmayacağının farkındaydık.



FİNANS TETİKÇİLERİNE SERT TEPKİ

-Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye'den taviz koparmaya çalışanlar başaramayacaklar. Ekonomide, döviz ve faizde yeni şeytanlıklar peşinde olanlar başaramayacaklardır.

-MHP tıpkı anka kuşu gibi küllerinen yeniden doğmuş, bir kez daha herkesin hayranlığını kazanmıştır. Türk milleti 3 hilalı ne mahsun bırakmış, ne de mağdur bırakmıştır. Bu açıdan 24 Haziran'da MHP büyük bir başarı elde etmiştir. Yerimizde sayamayız. Daha fazlasını istiyoruz. Daha çoğunu almayı hedefliyoruz.

-Partimize oy veren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm milletvekili adaylarımızı kutluyorum. 24 Haziran'da Türkiye kazanmıştır. Demokrasimiz kazanmıştır. Bozgunculuk yapanlar unutamayacakları hezimet yaşamıştır. Verdiğimiz sözlerin hiçbirini unutmadık, unutmayacağız.

-Cumhuriyet yeni sistemle daha güçlenmiştir. 'Tek adam geldi' diyen çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacaktır. Cumhur İttifakı yeni sistemin rotasını çizecektir. Gelişmeleri uzaktan izlemeyeceğiz. Müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmayacağız.



İNCE'YE APOLET MESAJI

-Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur.