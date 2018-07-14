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  1. 15 Temmuz'da saldıracaklardı! Yakalandılar

ABD'deki firari FETÖ'cülerin lüks yaşamı dikkat çekiyor

FETÖ'nün haklarında Türkiye’de devam eden yargı süreçleri nedeniyle ABD'ye kaçan üyelerinin lüks yaşamları dikkati çekiyor. Sosyal medya hesaplarından her fırsatta hain darbe girişimi nedeniyle Türkiye’de yargılanan örgüt üyeleriyle ilgili ajitasyon ve iftira dolu paylaşımlarda bulunan FETÖ'cüler, ABD koşullarında "ortanın üstü yaşam standardına" sahip.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında ABD'ye kaçan önde gelen üyeleri, sahip oldukları yüz binlerce dolarlık ev ve arabalarla lüks içinde yaşıyorlar.

  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi 14:00
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