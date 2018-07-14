ABD'deki firari FETÖ'cülerin lüks yaşamı dikkat çekiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında ABD'ye kaçan önde gelen üyeleri, sahip oldukları yüz binlerce dolarlık ev ve arabalarla lüks içinde yaşıyorlar.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında ABD'ye kaçan önde gelen üyeleri, sahip oldukları yüz binlerce dolarlık ev ve arabalarla lüks içinde yaşıyorlar.
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