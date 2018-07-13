Adnan Oktar'ın örgütüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam eden grubun eski üyelerinden Ceylan Özgül , sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor...
Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın müridi mi?
Türkiye Adnan Oktar operasyonu ile çalkalanmayı sürdürürken, Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden olan Ceylan Özgül'ün Acun Ilıcalı ile ilgili ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü.
Etiketler: Adnan Oktar , acun ılıcalı
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