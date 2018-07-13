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'ın müridi mi?

Türkiye operasyonu ile çalkalanmayı sürdürürken, Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden olan Ceylan Özgül'ün ile ilgili ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü.

Adnan Oktar'ın örgütüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam eden grubun eski üyelerinden Ceylan Özgül , sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor...

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 11:20
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