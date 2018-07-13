Kedicikler makyaj işin aslı şantaj

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Adnan Oktar soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 190'a ulaştı. Örgütün iç yüzünün anlatıldığı İstihbarat Raporu'nda ise önemli tespitler yer aldı. Buna göre "Kedicikler" olarak adlandırılan ve Adnan Oktar'ın müridi olan kadınlar, örgütün makyajı ve reklam yüzü yapıldı.
İSTİSMAR STÜDYOSU
"Kedicikler" adeta kamufle aracı olarak kullanıldı. Bunların perde arkasında tehdit, tuzak kurma ve şantaj vardı. İddialara göre; örgütün ve Adnan Oktar'ın İsrail bağlantıları da soruşturma dosyasına konuldu. İsrail Milletvekili olan Haham Yehuda Glick'i yılda 2-3 defa İstanbul'daki lüks otellerde ağırlayan Oktar'ın casusluk yaptığı kaydedildi. Oktar'ın Türkiye'deki önemli siyasi gelişmeleri Glick başta olmak üzere sekiz yabancı devlet adamına aktardığı öğrenildi. Glick'in de bu bilgileri İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile Netanyahu'ya aktardığı belirtildi. Benzerlik, konuşmalar ve görüşmelerle birlikte örgütün FETÖ bağı da soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı. Öte yandan örgüte ait çekim stüdyolarında 11-17 yaş arasındaki 15 çocuğa cinsel istismarda bulunuldu. Kadınlarla zorla ilişkiye sokulan erkek çocuklar da var.
OKTAR FETÖCÜLER İLE GÖRÜŞMÜŞ
Oktar ve ekibine yapılan operasyonun yeni detaylarına ulaşıldı. Oktar'ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz'da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüzyüze görüştükleri tespit edildi.
SUÇ YUVASI YIKILIYOR
Adnan Oktar'ın İstanbul Kandilli'deki 100 odalı villasına önceki gece yeniden operasyon yapıldı. Ayrı ayrı bölümlerden oluşan villadaki 9'u kadın 19'u erkek olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında 2 kişinin polise ateş açtığı belirtildi. Bu zanlıların da gözaltına alındığı kaydedildi. Öte yandan Oktar'ın Kandilli'deki 30 dönüm üzerine kurulu karargahı mühürlendi, yıkım işlemlerine başlanacağı öğrenildi.
PARALAR İSRAİL'DEN
Eskiden Adnan Oktar'ın yanında bulunan soruşturma kapsamında ifade veren C. Ö. adlı kadın şunları söyledi: Adnan Oktar İsrail'den dünya çapında yayın yapan basın organlarında yazılarının çıkmasını isterdi. Adnan Oktar ise İsrail'e politikacılar ile ilgili bilgi verirdi. İsrail aleyhine olabilecek durumlar İslam alimiymiş gibi yorumlayarak İsrail'i aklardı. En önemlisi de İsrail'den örgüte para gönderirlerdi.
O İSİMLER KAÇTI
İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu olan Tülay Kumaşçı da kaçtığı söylenen isimler arasında yer alıyor.
Operasyonun hedefinde 106'sı kadın 235 kişi vardı. Kadınlardan çoğu gözaltına alındı ama bir kısmının kaçtığı iddia edildi. Kaçanlar arasında Ayça Gökçaylar (resimdeki) ve Serap Akıncıoğlu'nun da bulunduğu belirtildi.
İŞİN ASLI ŞANTAJ
Oktar'ın kediciklerini 2 estetikçiye yolladığı ve çeşitli estetik operasyonlar yaptırdığı öğrenildi.
Gözaltına alınan "Kedicik" lakaplı kadınların makyajsız halleri, görenleri şoka uğrattı.
DİNLEMELERİ HACKER'LAR YAPTI
Örgüte çalışan Azeri uyruklu iki hacker'ın (bilgisayar korsanı), dinlenmesi hedeflenen kişilerin IP'lerini alarak bilgisayarlarını ele geçirdikleri, özel yazılımlar yükleyerek dinleme ve izleme yaptıkları belirlendi. Örgütün bu ses ve görüntü kayıtlarını şantaj amaçlı kullandığı belirlendi.
AVUKATI TANIDIK ÇIKTI
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada dün çok ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı. Örgüt lideri Oktar'ın avukatı Atanur Demir'in 2016 yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina'ya saldırı düzenleyen ve 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov'un da avukatı olduğu anlaşıldı.
Adnan Oktar'ın İsrailli milletvekili Yehuda Glick ile yakın ilişkisi bulunuyordu.
KEDİLER BARINAĞA GÖNDERİLDİ
Oktar'ın villasına kilit vurulunca kediler sokakta kaldı. Üsküdar Belediyesi, Oktar'ın yanından ayırmadığı ve aslana benzettiği kedisi ve diğer hayvanları barınağa götürdü.
EMİR SOMER-BARIŞ SAVAŞ
İSTİSMAR STÜDYOSU
"Kedicikler" adeta kamufle aracı olarak kullanıldı. Bunların perde arkasında tehdit, tuzak kurma ve şantaj vardı. İddialara göre; örgütün ve Adnan Oktar'ın İsrail bağlantıları da soruşturma dosyasına konuldu. İsrail Milletvekili olan Haham Yehuda Glick'i yılda 2-3 defa İstanbul'daki lüks otellerde ağırlayan Oktar'ın casusluk yaptığı kaydedildi. Oktar'ın Türkiye'deki önemli siyasi gelişmeleri Glick başta olmak üzere sekiz yabancı devlet adamına aktardığı öğrenildi. Glick'in de bu bilgileri İsrail Gizli Servisi MOSSAD ile Netanyahu'ya aktardığı belirtildi. Benzerlik, konuşmalar ve görüşmelerle birlikte örgütün FETÖ bağı da soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı. Öte yandan örgüte ait çekim stüdyolarında 11-17 yaş arasındaki 15 çocuğa cinsel istismarda bulunuldu. Kadınlarla zorla ilişkiye sokulan erkek çocuklar da var.
OKTAR FETÖCÜLER İLE GÖRÜŞMÜŞ
Oktar ve ekibine yapılan operasyonun yeni detaylarına ulaşıldı. Oktar'ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz'da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüzyüze görüştükleri tespit edildi.
SUÇ YUVASI YIKILIYOR
Adnan Oktar'ın İstanbul Kandilli'deki 100 odalı villasına önceki gece yeniden operasyon yapıldı. Ayrı ayrı bölümlerden oluşan villadaki 9'u kadın 19'u erkek olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında 2 kişinin polise ateş açtığı belirtildi. Bu zanlıların da gözaltına alındığı kaydedildi. Öte yandan Oktar'ın Kandilli'deki 30 dönüm üzerine kurulu karargahı mühürlendi, yıkım işlemlerine başlanacağı öğrenildi.
PARALAR İSRAİL'DEN
Eskiden Adnan Oktar'ın yanında bulunan soruşturma kapsamında ifade veren C. Ö. adlı kadın şunları söyledi: Adnan Oktar İsrail'den dünya çapında yayın yapan basın organlarında yazılarının çıkmasını isterdi. Adnan Oktar ise İsrail'e politikacılar ile ilgili bilgi verirdi. İsrail aleyhine olabilecek durumlar İslam alimiymiş gibi yorumlayarak İsrail'i aklardı. En önemlisi de İsrail'den örgüte para gönderirlerdi.
O İSİMLER KAÇTI
İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu olan Tülay Kumaşçı da kaçtığı söylenen isimler arasında yer alıyor.
Operasyonun hedefinde 106'sı kadın 235 kişi vardı. Kadınlardan çoğu gözaltına alındı ama bir kısmının kaçtığı iddia edildi. Kaçanlar arasında Ayça Gökçaylar (resimdeki) ve Serap Akıncıoğlu'nun da bulunduğu belirtildi.
İŞİN ASLI ŞANTAJ
Oktar'ın kediciklerini 2 estetikçiye yolladığı ve çeşitli estetik operasyonlar yaptırdığı öğrenildi.
Gözaltına alınan "Kedicik" lakaplı kadınların makyajsız halleri, görenleri şoka uğrattı.
DİNLEMELERİ HACKER'LAR YAPTI
Örgüte çalışan Azeri uyruklu iki hacker'ın (bilgisayar korsanı), dinlenmesi hedeflenen kişilerin IP'lerini alarak bilgisayarlarını ele geçirdikleri, özel yazılımlar yükleyerek dinleme ve izleme yaptıkları belirlendi. Örgütün bu ses ve görüntü kayıtlarını şantaj amaçlı kullandığı belirlendi.
AVUKATI TANIDIK ÇIKTI
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada dün çok ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı. Örgüt lideri Oktar'ın avukatı Atanur Demir'in 2016 yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina'ya saldırı düzenleyen ve 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov'un da avukatı olduğu anlaşıldı.
Adnan Oktar'ın İsrailli milletvekili Yehuda Glick ile yakın ilişkisi bulunuyordu.
KEDİLER BARINAĞA GÖNDERİLDİ
Oktar'ın villasına kilit vurulunca kediler sokakta kaldı. Üsküdar Belediyesi, Oktar'ın yanından ayırmadığı ve aslana benzettiği kedisi ve diğer hayvanları barınağa götürdü.
EMİR SOMER-BARIŞ SAVAŞ
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