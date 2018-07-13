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İşte ve grubunun aylık geliri

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve grubuna yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi. ekiplerinin araştırmalarında, Adnan Oktar ve grubunun aylık 1 milyon doların üzerinde para kazandığı tespiti yapıldığı ileri sürüldü.

İşte Adnan Oktar ve grubunun aylık geliri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında ve Oktar Babuna'nın da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 182'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına henüz başlanmadığı, diğer 53 kişinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin operasyon kapsamında evde ele geçirdiği malzeme, para, silah, mermi ve dijital malzeme ile dokümanların sayım ve kontrollerinin devam ettiği belirtildi.

AYLIK 1 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE GELİR

ekiplerinin araştırmalarında, Adnan Oktar ve grubunun yayıncılık şirketi ve televizyon kanalı üzerinden aylık 1 milyon doların üzerinde para kazandığı tespiti yapıldığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin yurt dışındaki tanınmış şirketlerin isimlerine benzer adlarda firmalar kurarak, yabancı ülkelerde haksız kazanç sağladığı iddiasıyla ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Söz konusu iddialara ilişkin MASAK ve adli birimlerin çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 00:52
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