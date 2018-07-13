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Erdoğan, Trump ile ve ele aldı

Başkan Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Trump'ın kendisine F-35 konusunda teminat verdiğini söyledi.

Talimat verdim, sorun yok

Başkan Erdoğan, 'de düzenlenen devlet ve hükümet başkanları zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan " ile görüştük. ve F-35'ler konusunu ele aldık. Münbiç anlaşması şu anda planlandığı şekilde ilerliyor. Tabii ki asıl hedefimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin ve ile bütün ilişkisini kesmesi. Şu anda öyle bir görüntü yok. Münbiç konusunda şu an gündemde olan şey PYD YPG'nin Fırat'ın doğusuna gitmesi; ayrıca yüzde 90'ı Arap olan Münbiç'e oranın gerçek sakinlerinin yerleşmesini sağlamak. Geçen ayın 4'ünde beyin ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı görüşmede belirlenen takvim çalıştığı sürece, temennimiz odur ki Münbiç asıl sahiplerine terk edilmiş, bırakılmış olacaktır. Şu anda bu yönde bir gayret var.

TRUMP TALİMAT VERDİĞİNİ AÇIKLADI

F- 35'ler son taksitle birlikte toplam 900 milyon doları ödemiş olacağız. 800 milyon doları zaten ödemiştik. 100 milyon dolar daha ödenecek birkaç gün içinde. Sayın Trump bu anlaşmanın aynen uygulanacağını bana söyledi.Konuyla ilgili olarak gerekli talimatları verdim dedi. Kongre'ye mektup gönderdi. Yaptırıma karşı olduğunu bildirdi.

Pazartesi günü Trump ve Putin, Helsinki de bir araya gelecekler. Bana göre bu zirve çok çok önemli. Bakalım bu zirvede hangi konularda mutabakat olacak, hangi konularda ayrı düşecekler, bunu izleyip göreceğiz. Bu arada bizim de Cumartesi için Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi yapmayı planlıyoruz, bununla ilgili de bu görüşmede bir dar kapsamlı 'de bir araya gelmeyi teklif edeceğim. Bölge sorunlarını ele alacağımız bir görüşme olacak. Helsinki'den sonra böyle bir şeyi kabul ederse bizim için iyi olur. Belki bir veya iki ülkeyi daha davet edip bir organizasyonu gerçekleştirelim istiyorum. Bununla birlikte bölgedeki durumu daha stabil hale getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bunları telefon görüşmemizde ele alacağız." dedi.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 00:36
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