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İstanbul Emniyet'in önünde protestosu

Bir grup vatandaş Cuma namazı çıkışı İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına yürüdü. Vatandaşlar burada yanlarında getirdikleri kuklasını yere atıp tekmeledikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Emniyetin önünde Adnan Oktar protestosu

Cuma çıkışı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yürüyüş yapan bir grup mağdurları, emniyetin önünde gösteri yaptı. Göstericiler Oktar'ın kuklasını tekmeleyerek sloganlar attı.

Uzun süre "Adnan Oktar ve örgütünden hesap sorulsun" diye bağıran göstericiler olaysız bir şekilde dağıldı.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 16:02
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