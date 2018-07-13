Cuma çıkışı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yürüyüş yapan bir grup Adnan Oktar mağdurları, emniyetin önünde gösteri yaptı. Göstericiler Oktar'ın kuklasını tekmeleyerek sloganlar attı.
Uzun süre "Adnan Oktar ve örgütünden hesap sorulsun" diye bağıran göstericiler olaysız bir şekilde dağıldı.
İstanbul Emniyet'in önünde Adnan Oktar protestosu
Bir grup vatandaş Cuma namazı çıkışı İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına yürüdü. Vatandaşlar burada yanlarında getirdikleri Adnan Oktar kuklasını yere atıp tekmeledikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
Cuma çıkışı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yürüyüş yapan bir grup Adnan Oktar mağdurları, emniyetin önünde gösteri yaptı. Göstericiler Oktar'ın kuklasını tekmeleyerek sloganlar attı.
Etiketler: Adnan Oktar
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