Cuma çıkışı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yürüyüş yapan bir grup Adnan Oktar mağdurları, emniyetin önünde gösteri yaptı. Göstericiler Oktar'ın kuklasını tekmeleyerek sloganlar attı.



Uzun süre "Adnan Oktar ve örgütünden hesap sorulsun" diye bağıran göstericiler olaysız bir şekilde dağıldı.