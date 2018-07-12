İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kazayı üstlenen Kenan Doğru'ya ise 1 yıl hapis cezası verildi, cezası ertelendi.

Emrah Serbes ifadesinde anne, baba ve kardeşini kaybeden Ahmet Özçelik'e yönelik "Ahmet kardeşim senden özür dilerim" dedi. Serbes son sözlerinde "Bu bir kazaydı. Herkesin başına gelebilir. Hava karanlıktı, yağışlıydı. Bir anda aracı önümde gördüm. Kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım. Olay anında alkollü değildim. Karar verirken lütfen bunları düşünün" dedi.

NE OLMUŞTU?

Emrah Serbes, İzmir - Aydın Otoyolu'nda, 22 Ağustos'ta karıştığı kazada aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olmuştu. Kazadan birkaç gün sonra aracı kendisinin kullandığını itiraf eden Serbes, karakola giderek polise teslim olmuş ve cezaevine girmişti.