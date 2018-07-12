Yol Durumu
  1. Emrah Serbes'in cezası belli oldu
  2. Zuhal Olcay'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Başkan Erdoğan'ın programı belli oldu

Başkan Erdoğan'ın 'da yapacağı ziyaretler ve katılacağı törenlerin programı belli oldu. Erdoğan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek. Erdoğan, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

İşte Erdoğanın 15 Temmuz programı

Başkan , " Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

ŞEHİTLERİN KABİRLERİNE ZİYARET

​Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında Başkan Erdoğan, Ankara'da programına 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek başlayacak.

KÜLLİYE'DE ŞEHİT YAKINLARIYLA YEMEK

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

ŞEHİTLER ANITI'NA GİDECEK

Erdoğan, Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

TÜM TÜRKİYE'DE SELALAR OKUNACAK

Erdoğan'ın katılacağı programların dışında darbeciler tarafından saldırı düzenlenen tüm noktalarda da anma yapılacak. Gece tüm Türkiye'deki camilerde selaların okunmasıyla programlar son bulacak.

Etiketler: ,
  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 15:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR