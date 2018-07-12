Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

ŞEHİTLERİN KABİRLERİNE ZİYARET

​Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında Başkan Erdoğan, Ankara'da programına 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek başlayacak.

KÜLLİYE'DE ŞEHİT YAKINLARIYLA YEMEK

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

ŞEHİTLER ANITI'NA GİDECEK

Erdoğan, Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

TÜM TÜRKİYE'DE SELALAR OKUNACAK

Erdoğan'ın katılacağı programların dışında darbeciler tarafından saldırı düzenlenen tüm noktalarda da anma yapılacak. Gece tüm Türkiye'deki camilerde selaların okunmasıyla programlar son bulacak.