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mahkemesinden flaş kararı!

mahkemesi 'ın sine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

İsrail mahkemesinden flaş Ebru Özkan kararı!

askeri mahkemesinin, dün görülen duruşmada Türk vatandaşı 'ın sine karar verdiğini ancak bu karara savcılık tarafından yarına kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan'ın serbest bırakılacağı bildirmişti.

Dün ise İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etmişti.

Bugün tekrar toplanan İsrail mahkemesi, Ebru Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın kararını reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 17:36
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