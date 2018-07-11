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Diriliş Maduro!

Diriliş Maduro!
Devlet Başkanı , 'nin 65 ülkede seyredilen dizisi ""un Beykoz'daki setini ziyaret etti. 'in çadırında kafasına börk takan Maduro ve eşi Cilia Flores film ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapımcı Mehmet Bozdağ Maduro'ya kılıç hediye etti. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Maduro, dizi ekibini de Venezuela'ya davet etti.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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