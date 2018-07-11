Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, TRT'nin 65 ülkede seyredilen dizisi "Diriliş Ertuğrul"un Beykoz'daki setini ziyaret etti. Ertuğrul Bey'in çadırında kafasına börk takan Maduro ve eşi Cilia Flores film ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapımcı Mehmet Bozdağ Maduro'ya kılıç hediye etti. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Maduro, dizi ekibini de Venezuela'ya davet etti.
Diriliş Maduro!
Etiketler: Nicolas Maduro , Diriliş Ertuğrul , Ertuğrul Bey , TRT , Venezuela
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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