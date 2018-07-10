Yeni Bakanlar Meclis'te yemin etti

Türkiye dün itibariyle yeni bir döneme geçiş yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan törenin ardından akşam saatlerine doğru yeni kabineyi açıklamıştı. Milyonlarca kişinin son dakika olarak beklediği yeni kabinenin bakanları mecliste yemin ederek görevlerine resmen başladı.
Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay
Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk
Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu
İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak
Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank
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