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Yeni Bakanlar Meclis'te yemin etti

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede bulunan isimler Meclis'te yemin etti.

Yeni Bakanlar Mecliste yemin ediyor

Türkiye dün itibariyle yeni bir döneme geçiş yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan törenin ardından akşam saatlerine doğru yeni kabineyi açıklamıştı. Milyonlarca kişinin son dakika olarak beklediği yeni kabinenin bakanları mecliste yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay

Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk

Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu

İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu

Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak

Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank

  • 10 Temmuz 2018, Salı 15:16
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