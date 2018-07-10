Yeni Bakanlar Meclis'te yemin etti

Türkiye dün itibariyle yeni bir döneme geçiş yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yapılan törenin ardından akşam saatlerine doğru yeni kabineyi açıklamıştı. Milyonlarca kişinin son dakika olarak beklediği yeni kabinenin bakanları mecliste yemin ederek görevlerine resmen başladı.

Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay



Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül



Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk



Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu



İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu



Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar



Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk



Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan



Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum



Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli



Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy



Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu



Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak



Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan



Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank