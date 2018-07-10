Başkan Erdoğan'ın 9 Temmuz Pazartesi günü açıkladığı yeni kabinede Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olarak atanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı'nda da görev değişimleri oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Ümit Dündar atandı.

ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR KİMDİR?

1955 yılında Manisa'da doğan Ümit Dündar, 1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan asteğmen rütbesiyle, 1975 yılında da İstihkâm Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun oldu.

1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri'nde çeşitli istihkâm birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevi yaptı. Kara Harp Akademisi'nden 1985 yılında mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesi'nde Plan ve Program Subaylığı, 41. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3. Ordu Harekât Başkanlığı'nda Plan ve Harekât Şube Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla MSB İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, MSB İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28. Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı ile İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü, 2009 yılında ise korgeneral rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu Komutanlığı'na atandı. 2011 yılında MSB Müsteşarlığı'na atandı. 2013 yılında orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2015 yılında 1. Ordu Komutanlığı'na atandı.

2016 yılında 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrası TSK Genelkurmay Başkan Vekili olarak atandı ve bir süre bu görevi üstlendi.

28 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra kararı ile Genelkurmay II. Başkanı olarak atandı.

15 TEMMUZ SÜRECİNDE ÜMİT DÜNDAR

Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın darbeciler tarafından alıkonulması üzerine vekaleten başkanlığa atanan Ümit Dündar, darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı.

"DARBE TEŞEBBÜSÜ TSK EMİR KOMUTA ZİNCİRİNDE REDDEDİLMİŞTİR"

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları rehin alınmışken, darbenin başarıya ulaşmasını önleyen hamlelerden biri 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın Genelkurmay Başkanlığı'na atanması oldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla vekil olarak atanan Dündar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılarak İstanbul'a gelmesi, güvenliğinin sağlanması ve sonraki askeri komuta sürecinde önemli rol oynadı.

16 Temmuz sabahı Genelkurmay Başkanvekili sıfatıyla basın mensuplarına bir açıklama yapan Orgeneral Ümit Dündar, darbe girişiminde bulunanların çok sayıda komutanı bilinmeyen bir yere götürdüğünü belirterek, "TSK içinde yuvalanmış olan çeşitli rütbelerden bir grup asker tarafından başlatılan darbe girişimi olduğu anlaşılmıştır. Yönetimi ele geçirmeye yönelik faaliyetler tespit edilmiştir. Darbe teşebbüsü TSK emir komuta zinciri tarafından ilk andan itibaren reddedilmiştir. TSK olarak darbeye karışan paralel devlet yapılanması mensuplarının ordumuzdan temizlenmesi konusunda kararlı olduğumuzu söylemek isterim. TSK milletinin emrinde bir kurum olarak çalışmaya devam edecektir" dedi.

DÜNDAR, DARBE KOMİSYONU'NA O GECEYİ ANLATTI

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna bilgi verdi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmediğini ifade eden Dündar, Cumhurbaşkanı tarafından sabaha karşı Genelkurmay Başkanlığına vekalet etme emri verildiğini; Cumhurbaşkanıyla 16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'nda görüştüğünü ve kendisine bilgi verdiğini söyledi.