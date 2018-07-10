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  1. Yeni sistemde flaş değişiklik! Artık Başkan belirleyecek

'daki terfi ve atamaları Başkan yapacak

Kuvvetlerinde () albaylıktan tuğgeneral, tuğamiral rütbelerine terfilerle generallik ve amirallikte bir üst rütbeye atamalar tarafından yapılacak.

TSKdaki terfi ve atamaları Başkan yapacak
Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle, Kuvvetlerindeki terfi ve atamalara ilişkin de değişiklik yapıldı. Buna göre, muvazzaf subayların terfileri her yıl Zafer Bayramı günü yapılacak ancak bu tarih tarafından farklı bir tarih olarak da belirlenebilecek.

Albaylıktan tuğgeneral tuğamiral rütbelerine terfilerle general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılacak.
Kuvvet komutanlarının görev süreleri iki yıl olarak korunurken, bu süre birer yıllık aralıklarla yaş haddine kadar uzatılabilecek. Kuvvet komutanlarının görevde kalış sürelerinin tespitinde atandıkları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınacak.

Genelkurmay Başkanı ise orgeneral ve oramiraller arasından atanacak. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıl olacak, görevdeki kalış süresinin tespitinde atandığı yılın 30 Ağustos tarihi esas alınacak.
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  • 10 Temmuz 2018, Salı 09:23
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