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Başkan Erdoğan 'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı , resmi ziyarette bulunmak üzere "TUR" ile 'a gitti

Başkan Erdoğan Azerbaycana gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı , ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere "TUR" ile saat 09.10'da 'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, 'nda Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve bazı ilgililer uğurladı.



Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek.

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  • 10 Temmuz 2018, Salı 09:56
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