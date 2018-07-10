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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan anlamlı paylaşım

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklandığı tarihi günün etkileri sürmeye devam ediyor. Kabinede Hazine Ve Maliye Bakanı olarak görev alan hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Bakan Berat Albayraktan anlamlı paylaşım
'nin ilk Başkan'ı önceki gün yi açıkladı. Kabinede şaşırtan isimlerin yanı sıra tanıdık isimler de yer aldı. Daha önce Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan yeni kabinede görevine Hazine Ve Maliye Bakanı olarak devam edecek.


"BUGÜN ŞÜKÜR GÜNÜDÜR"

Enerji alanında önemli başarılara imza atan Berat Albayrak yeni görevinin ardından da anlamlı bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın yemini ile yeni sistem resmen başladı. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. şükür günüdür. Bu aziz milletin parçası olmamızı sağlayan, böyle büyük bir liderle yol yürüten ve bu millete hizmet etmeyi nasip eyleyen Rabbimize bin şükür" ifadelerine yer verdi.
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  • 10 Temmuz 2018, Salı 13:16
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