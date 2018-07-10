Türkiye'nin ilk Başkan'ı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yeni kabineyi açıkladı. Kabinede şaşırtan isimlerin yanı sıra tanıdık isimler de yer aldı. Daha önce Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak yeni kabinede görevine Hazine Ve Maliye Bakanı olarak devam edecek.
"BUGÜN ŞÜKÜR GÜNÜDÜR"
Enerji alanında önemli başarılara imza atan Berat Albayrak yeni görevinin ardından sosyal medyada anlamlı bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın yemini ile yeni sistem resmen başladı. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün şükür günüdür. Bu aziz milletin parçası olmamızı sağlayan, böyle büyük bir liderle yol yürüten ve bu millete hizmet etmeyi nasip eyleyen Rabbimize bin şükür" ifadelerine yer verdi.
"BUGÜN ŞÜKÜR GÜNÜDÜR"
Enerji alanında önemli başarılara imza atan Berat Albayrak yeni görevinin ardından sosyal medyada anlamlı bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız'ın yemini ile yeni sistem resmen başladı. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bugün şükür günüdür. Bu aziz milletin parçası olmamızı sağlayan, böyle büyük bir liderle yol yürüten ve bu millete hizmet etmeyi nasip eyleyen Rabbimize bin şükür" ifadelerine yer verdi.
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