Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğlen saatlerinde TBMM'de yemin etmesinin ardından akşam saatlerinde Türkiye'yi yönetecek yeni kabineyi de açıkladı.
Kabineyle birlikte Türkiye'nin her alanda daha da ileri taşınacağı vurgusunda bulunan Erdoğan'ın açıkladığı isimler arasında dikkati çekenlerin başında Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geliyor.
ESKİ BAKAN ATİLLA KOÇ'UN KIZI
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un kızı Zehra Zümrüt Selçuk 1979 Ordu doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi'nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde ekonomi doktorasına başladı, Teksas Üniversitesi'nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı.
2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi'nde araştırma asistanı, 2007'den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC'te kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. Halen SESRIC İstatistik ve Enformasyon Direktörüdür.
Bu kurumdaki çalışmaları sırasında toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi alanlarda faaliyet yürüttü. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programının koordinatörlüğünü yaptı.
Çok sayıda Türkçe ve İngilizce yayını bulunmaktadır. Yerli ve yabancı üniversitelerden dereceler, burslar, sertifikalar almıştır.
KADEM Ankara Temsilciliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği, Kadın Birliği Platformu Üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği Üyeliği bulunuyor.
İngilizce biliyor. Evlidir.
Kabineyle birlikte Türkiye'nin her alanda daha da ileri taşınacağı vurgusunda bulunan Erdoğan'ın açıkladığı isimler arasında dikkati çekenlerin başında Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geliyor.
ESKİ BAKAN ATİLLA KOÇ'UN KIZI
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un kızı Zehra Zümrüt Selçuk 1979 Ordu doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi'nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde ekonomi doktorasına başladı, Teksas Üniversitesi'nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı.
2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi'nde araştırma asistanı, 2007'den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC'te kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. Halen SESRIC İstatistik ve Enformasyon Direktörüdür.
Bu kurumdaki çalışmaları sırasında toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi alanlarda faaliyet yürüttü. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programının koordinatörlüğünü yaptı.
Çok sayıda Türkçe ve İngilizce yayını bulunmaktadır. Yerli ve yabancı üniversitelerden dereceler, burslar, sertifikalar almıştır.
KADEM Ankara Temsilciliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği, Kadın Birliği Platformu Üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği Üyeliği bulunuyor.
İngilizce biliyor. Evlidir.
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