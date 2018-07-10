Yol Durumu
  1. Başkan Erdoğan Azerbaycan'da

Eski 'un kızı de

Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'ın yi açıklamasının ardından gözler bakanlara çevrildi. Açıklanan isimler arasında en genç bakan olarak dikkati çeken Çalışma, ve Aile Bakanı aynı zamanda eski dönemlerde bakanlık yapan bir ismin kızı olmasıyla da öne çıkıyor. Selçuk, kamuoyunun yakından tanıdığı ve geçtiğimiz dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış olan Atilla Koç'un kızı.

Eski Bakan Koçun kızı yeni kabinede
Cumhurbaşkanı , dün öğlen saatlerinde TBMM'de yemin etmesinin ardından akşam saatlerinde Türkiye'yi yönetecek yi de açıkladı.

Kabineyle birlikte Türkiye'nin her alanda daha da ileri taşınacağı vurgusunda bulunan Erdoğan'ın açıkladığı isimler arasında dikkati çekenlerin başında ve Aile Bakanı geliyor.



ESKİ BAKAN ATİLLA KOÇ'UN KIZI
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un kızı Zehra Zümrüt Selçuk 1979 doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi'nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde ekonomi doktorasına başladı, Teksas Üniversitesi'nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı.

2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi'nde araştırma asistanı, 2007'den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC'te kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. Halen SESRIC İstatistik ve Enformasyon Direktörüdür.

Bu kurumdaki çalışmaları sırasında toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi alanlarda faaliyet yürüttü. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programının koordinatörlüğünü yaptı.

Çok sayıda Türkçe ve İngilizce yayını bulunmaktadır. Yerli ve yabancı üniversitelerden dereceler, burslar, sertifikalar almıştır.

KADEM Ankara Temsilciliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği, Kadın Birliği Platformu Üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği Üyeliği bulunuyor.
İngilizce biliyor. Evlidir.

Etiketler: , , , , ,
  • 10 Temmuz 2018, Salı 12:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar