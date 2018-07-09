Yol Durumu
  1. Atatürk Havalimanı'na terör saldırısında flaş gelişme!
  2. AK Parti'den yeni kabine açıklaması

Venezuela lideri Maduro’dan Erdoğan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da yapılan seçimin ardından bugün Meclis’te yemin ederek görevine başlayacak. Törene dünya liderlerinden de katılım sağlanacak. Tören öncesinde Venezuela lideri Nicolas Maduro’da sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan’ın yemin etme törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Venezuela lideri Maduro’dan Erdoğan paylaşımı
Venezuela lideri Nicolas Maduro, sosyal medya üzerinden araç kullanırken çekilen görüntüsü yayınlayarak, "Erdoğan'ın yemin etme törenine katılmak Türkiye'ye seyahat ediyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılan seçimin ardından bugün Meclis'te yemin ederek görevine başlayacak. Törene dünya liderlerinden de katılım sağlanacak. Tören öncesinde Venezuela lideri Nicolas Maduro'da sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın yemin etme törenine ilişkin paylaşımda bulundu. Araç kullanırken çekilen görüntülerini paylaşan Maduro, "Şuanda, Venezuela'nın dostu ve yeni çok kutuplu dünyanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etme törenine katılmak Türkiye'ye seyahat ediyorum" yorumunu yaptı.
  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 12:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar