Venezuela lideri Maduro’dan Erdoğan paylaşımı

Venezuela lideri Nicolas Maduro, sosyal medya üzerinden araç kullanırken çekilen görüntüsü yayınlayarak, "Erdoğan'ın yemin etme törenine katılmak Türkiye'ye seyahat ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılan seçimin ardından bugün Meclis'te yemin ederek görevine başlayacak. Törene dünya liderlerinden de katılım sağlanacak. Tören öncesinde Venezuela lideri Nicolas Maduro'da sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın yemin etme törenine ilişkin paylaşımda bulundu. Araç kullanırken çekilen görüntülerini paylaşan Maduro, "Şuanda, Venezuela'nın dostu ve yeni çok kutuplu dünyanın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etme törenine katılmak Türkiye'ye seyahat ediyorum" yorumunu yaptı.