Atatürk Havalimanı'na terör saldırısında cezalar belli oldu

Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, saldırıyla ilgili davada, savcı 6 sanığın 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.



