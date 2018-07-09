Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, saldırıyla ilgili davada, savcı 6 sanığın 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısında cezalar belli oldu
Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, saldırıyla ilgili davada, savcı 6 sanığın 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
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