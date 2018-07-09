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Atatürk Havalimanı'na terör saldırısında cezalar belli oldu

Atatürk Havalimanına terör saldırısında flaş gelişme!

Atatürk Havalimanı'nda terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı, saldırıyla ilgili davada, savcı 6 sanığın 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 12:46
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