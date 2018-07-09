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Tarihi gün

’de yeni dönem bugün başlıyor. Erdoğan, ’de düzenlenen törenle mazbatasını alacak ve yemin edecek. Törene 50’ye yakın ülkeden lider, 3 bini aşkın davetli katılacak

Tarihi gün
16 Nisan referandumunda temelleri atılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bugün resmen başlayacak. 24 Haziran'da yeniden seçilen Erdoğan, bugün 'de düzenlenen törenle mazbatasını alacak ve yemin edecek.

MUHTEŞEM TÖREN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından bakanlıkların kuruluşuyla ilgili 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni yayınlayacak. Erdoğan'ın göreve başlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhteşem bir tören düzenlenecek. Törene 22 Cumhurbaşkanı, 17 Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanı ile yurt dışından birçok diplomatik temsilci katılacak. Erdoğan, törenin ardından basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve 16 kişilik yeni kabineyi açıklayacak. İlk ziyaretlerini ve 'a yapacak olan Erdoğan, ardından Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 'e gidecek.


HASAN AY
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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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