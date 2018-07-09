Tarihi gün

16 Nisan referandumunda temelleri atılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bugün resmen başlayacak. 24 Haziran'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, bugün TBMM'de düzenlenen törenle mazbatasını alacak ve yemin edecek.
MUHTEŞEM TÖREN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından bakanlıkların kuruluşuyla ilgili 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni yayınlayacak. Erdoğan'ın göreve başlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhteşem bir tören düzenlenecek. Törene 22 Cumhurbaşkanı, 17 Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanı ile yurt dışından birçok diplomatik temsilci katılacak. Erdoğan, törenin ardından basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve 16 kişilik yeni kabineyi açıklayacak. İlk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a yapacak olan Erdoğan, ardından NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
HASAN AY
MUHTEŞEM TÖREN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından bakanlıkların kuruluşuyla ilgili 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni yayınlayacak. Erdoğan'ın göreve başlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhteşem bir tören düzenlenecek. Törene 22 Cumhurbaşkanı, 17 Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanı ile yurt dışından birçok diplomatik temsilci katılacak. Erdoğan, törenin ardından basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve 16 kişilik yeni kabineyi açıklayacak. İlk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a yapacak olan Erdoğan, ardından NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gidecek.
HASAN AY
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