Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı. Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza ile ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul arasındaki seferi yapan trenin geçirdiği kaza hakkında İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı'ndan bildi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.
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