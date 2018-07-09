Yol Durumu
  1. Eski kocam nafaka ödemek istemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı , Uzunköprü-İstanbul arasındaki seferi yapan trenin geçirdiği kaza hakkında İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı'ndan bildi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kaza ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı , Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı telefonla aradı. Kaza hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elim hadisede hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dilediği belirtildi.

Etiketler:
  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 06:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar