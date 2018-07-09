Eski kocam nafaka ödemek istemiyor

Yaklaşık 5 yıl önce eşimden anlaşmalı boşandım. Yaptığımız protokolde 2 yaşındaki oğlum için nafakada da anlaştık. Şimdi durumunun kötü olduğunu ve nafakayı birkaç ay ödeyemeyeceğini, sonra da ücrette biraz indirim yapacağını söyledi. Açık yazmam gerekirse para ödememek için bahane uyduruyor. Ne yapabilirim?

BOŞANMA veya nafaka davalarından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur.

Taraflar her zaman hayat standartlarındaki düşüş, ihtiyaçlarının değişmesi vb. durumları gerekçe göstererek nafakanın azaltılmasını veya arttırılmasını talep edebilir.

Fakat bu dava açılıp hüküm verilene kadar, mevcut nafaka aynı şekilde devam eder. Eşiniz durumunun kötü olduğu gerekçesi ile nafaka ödeme yükümlülüğünden dava açmadan kurtulamaz veya nafakayı düşüremez.

Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik ödediği nafakalar için icra takibinde bulunabilir maaş haczi yolu ile alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Ayrıca İcra İflas Kanunu 344. Madde "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir." Şeklinde olup nafaka ödememe suçunu düzenlemektedir. Eşiniz ödeme yapmazsa bu yolu da işletebilirsiniz.



SOYADIM YÜZÜNDEN STRESE GİRİYORUM

Babamın soyadını istemiyorum. Şansım var mı?

SOYADI değişikliği talepleri genel ismi ile Nüfus Sicilinin Düzeltilmesi davaları, davayı açanın, yani davacının ikametgahının bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde açılır. Soyadının değiştirilmesi için Mahkeme "haklı bir sebebin varlığı" kriterini aramaktadır. Sizin olayınıza benzer bir olayda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2.3.1989 tarihli 1989/1012E. Nolu kararında, babasının soy ismini taşımak istemeyen davacının hiç tanımadığı, görmediği, baba diye bilmediği ve olanak bulunduğu halde kendisi ile ilgilenmediği, görmek istemediği ve kendisini sevmediği, umursamadığı kanaatini taşıdığı kişi ile kendisini duygusal açıdan babaoğul ilişkisi içinde görmemesi nedeniyle, onun soy ismini taşımakta sıkıntı çekmesinin makul ve hayatın olağan akışı içerisinde anlayışla karşılanabilecek nedenleri olduğunu belirterek, bu hususun haklı sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini hüküm altına almıştır.



ÇOK SEVDİĞİM EŞİM BOŞANMAK İSTİYOR

Eşimden ayrılmak istemiyorum. Ancak psikolojik sorunları var ve bu nedenle ayrılmak istiyor. Ancak eşimi seviyorum. Ne yapabilirim?

HUKUK davaları genel hatları ile dilekçeler teatisi, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması ve sözlü yargılama-karar aşamalarından oluşur. Çekişmeli boşanma davasında davayı açan boşanma için haklı sebeplerin varlığını ve evlilik birliğini çekilmez hale getiren kusurlarınızın varlığını ispatlamak zorundadır.

Yapılacak yargılamada sizin kusurunuzun olmadığı veyahut da eşinizin sizden daha az kusurlu olduğunun ispatlanması halinde hakim davayı reddedecek yani boşanma gerçekleşmeyecektir.

Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap vermeli, davayı yani boşanmayı kabul etmediğinizi söylemeli ve evlilik birliğinizin temelinden sarsılmadığını, kusurunuzun olmadığını veya eşinizin sizden daha fazla kusurlu olduğunu delilleri ile birlikte ortaya koymalısınız. Yine dilekçenizde eşinizin yaşamış olduğu travma nedeni ile böyle bir karar aldığını ifade edebilir, bu hususu şahitlerle kanıtlayabilirsiniz.

Davanız normal sürecinde yeterince uzun sürecektir, eşinizle yeniden konuşabilirsiniz.





SİZ SORUN AVUKATINIZ CEVAPLASIN / HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL